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Kepçeli traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde meydana gelen kepçeli traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde devrilen kepçeli traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Akdivan köyünde, orman kesimi yapan Mesut Tekeli idaresindeki kepçeli traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Mesut Tekeli'nin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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