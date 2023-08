Kent Merkezindeki Yıkılmak Üzere Olan Bina Tehlike Saçıyor

Kentin göbeğindeki yıkılmak üzere olan bina yürekleri ağza getiriyor

Ağır hasarlı bina tehlike saçıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın kent merkezindeki görüntüsü yürekleri ağza getiriyor. Tepkilere neden olan binanın yıkılması bekleniyor.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce bina ise yıkılmıştı.

Depremden dolayı ağır hasar alan ve kentin en işlek bölgelerinden biri olan Sümer Meydanı'nda (Atatürk Heykeli) bulunan bir binanın güçlükle ayakta durması tedirginliğe neden oluyor. Her gün önünden binlerce araç ve insanın geçtiği binanın çökmemesi için kırılan kolanlarının altına demir ve tahta kalıplarla destek yapıldığı görülüyor. Yürekleri ağza getiren ve aynı zamanda tepkilere neden olan binanın bir an önce yıkılması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, "Depremden dolayı birçok yakınımızı kaybettik. Kayıplarımız olmasına rağmen bu tür binaların ayakta durması da bizleri derinden üzüyor. Önlemler alınmalı ve gereken bir an önce yapılmalıdır. Vatandaşlar bu binanın önünden geçiyor ve bir çökse birçok kişi hayatını kaybedebilir ya da yaralanabilir. Bu yüzden de gerekenin hemen yapılması lazım" diye konuştu.