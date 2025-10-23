Haberler

Kemer'de Düşen Polonyalı Turist Kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yürüyüş yaparken düşerek ayağı kırılan 53 yaşındaki Polonya uyruklu Monika Anna Staszczuk, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda ayağı kırılarak mahsur kalan Polonya uyruklu Monika Anna Staszczuk (53) isimli turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kemer İlçesi Kiriş Caddesi üzerinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağı kırılan Staszczuk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine beraber olay yerine emniyet, AFAD, UMKE, sağlık ve KEMKUT ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan AFAD ekibi, kısa sürede Monika Anna Staszczuk'u mahsur kaldığı yerde buldu. Ekipler, ayağını kıran Polonyalı turisti sedyeye alarak sağlık ekibinin bulunduğu yere kadar götürdü. Sağlık ekibi tarafından da ilk müdahalesi yapılan Staszczuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

