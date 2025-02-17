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Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

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Ebubekir Sıddık Kaya isimli bir şahıs, Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler kullandı.

Sosyal medyada kendisini "hoca" olarak adlandıran Ebubekir Sıddık Kaya isimli bir şahsın Türk sinemasının sevilen simalarından Kemal Sunal ve Adile Naşit için kullandığı ifadelere tepki yağıyor.

"BACAĞI ENSESİNDEN SOKMUŞLAR"

Adile Naşit'in mezarının açıldığını öne süren bu şahıs, "Mezarı bir açıyorlar nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit'in şu bacağı var ya ensesinden sokmuşlar ağzından çıkarmışlar" ifadelerine yer verdi.

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadelerEbubekir Sıddık Kaya

"HER GÜN MEZARLIKTAN ÇIĞLIK DUYUYOR"

Sözlerinin devamında usta oyuncuya yönelik eleştirilerine devam eden bu şahıs, "Bir müftü her gün mezarlıktan bir ses duyuyor, her gün mezarlıktan bir çığlık duyuyor. Koşuyor mezarlığa çığlık yok. Ertesi gün bir daha alıyor, gece vakti yine gidiyor çığlığa bakıyor. Yine bir şey yok. Ertesi gün bir daha artık dayanamıyor, 'ben bekleyeceğim burada, hangi mezarlıktan bu çığlık geliyor bakacağız' diyor. En son bir gidiyor, bir bakıyor ki Adile Naşit'in mezarı. Hani bizim evimizin annesi vardı ya, küçükken öyle yutturdular. Evimizin tonton annesi dediler" şeklinde konuştu.

KEMAL SUNAL'I "MASON" İLAN ETTİ

Adile Naşit'ten sonra Kemal Sunal'ı da "Mason" ilan eden şahı, "Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye'nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal'ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit'i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam'da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni" ifadelerini kullandı.

ADİLE NAŞİT'İN YEĞENİ DE DAVA AÇIYOR

Türk sinemasının kalbinde özel bir yere sahip olan Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Naşit Özcan'da halasına yapılan hakaretlere kayıtsız kalmayarak şahıs hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
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Yorumlar (77)

Haber YorumlarıMutlu Can:

bu denyonun haberini neden yaptınız ki ? her havlayan kopegin haberi mi yapiliyor ?

Yorum Beğen550
Yorum Beğenme93
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Yeşilçam çok masum değil !!! seviyoruz hâlâ izliyoruz ama bu gerçeği de görmek gerek z!! hep proje filmler ! pornocu bir sektör

Yorum Beğen194
Yorum Beğenme332
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Haber YorumlarıGökhan Ccc:

yav devlet görmüyor mu su sahtekar hoca zombilerini toplasinlar sunlari. dinimize çok büyük zararları var

Yorum Beğen395
Yorum Beğenme74
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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Adile naşiti bilmem ama kemal sunal hakkında doğru konuşmuş adamın her filmi manalı...

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme280
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Haber YorumlarıMahmut Anıl:

Sakal bırakıp kendini hoca zanneden medya sevmenizi yapma millet iyi biliyor onları birazda siyaset. in dine verdiği durumdan bahset geç onlari

Yorum Beğen256
Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Ölünün arkasından böyle konuşulmaz. Bunun İslamiyette de insaniyette de hiçbir yeri yoktur. Adam sözde Allah yolunda ama dine ne kadar büyük zarar verdiğinin farkında değil. Bu insanlar öyle ya da böyle milletin gönlünde yer tutmuş, sevgisini kazanmış kişiler. Ahirete göçtükten sonrası onlar ile Allah arasındadır, yargılamak kimsenin haddi ve hakkı değil. Böyle böyle soğutuyorlar milleti dinden.

Yorum Beğen273
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıVatandaşın Biri:

Şaban ve Ramazan. Şaban'a neden inek denmiş sürekli dalga geçilmiş düşündünüz mü. Zamanında evet hep beraber ha ha ha güldük. Ama bunlar zamanın algıları hep.

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme142
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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Ulan tarikat ve ya cemaat kurup lüks içinde yaşamak için yapmadıkları şaklabanlık kalmamış , servet yetmemiş demek ki biraz daha ileri gideyim de arazi villa falan biraz daha alayım çoluk çocuk çok demek istemiş demek ki . Bunlara takılanlara şaşırıyorum , ekin niçin , üretin ülkenize ve insanlığa faydanız olsun din tüccarları .

Yorum Beğen194
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bu tip adamları adam yerine koyar hoca efendi diye eğilirseniz bu da kendini adam sanır.

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme29
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Haber Yorumlarımurat dural:

Seni merak ettim şimdi sen neysin acaba?

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme22
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