Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Sosyal medyada kendisini "hoca" olarak adlandıran Ebubekir Sıddık Kaya isimli bir şahsın Türk sinemasının sevilen simalarından Kemal Sunal ve Adile Naşit için kullandığı ifadelere tepki yağıyor.

"BACAĞI ENSESİNDEN SOKMUŞLAR"

Adile Naşit'in mezarının açıldığını öne süren bu şahıs, "Mezarı bir açıyorlar nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit'in şu bacağı var ya ensesinden sokmuşlar ağzından çıkarmışlar" ifadelerine yer verdi.

Ebubekir Sıddık Kaya

"HER GÜN MEZARLIKTAN ÇIĞLIK DUYUYOR"

Sözlerinin devamında usta oyuncuya yönelik eleştirilerine devam eden bu şahıs, "Bir müftü her gün mezarlıktan bir ses duyuyor, her gün mezarlıktan bir çığlık duyuyor. Koşuyor mezarlığa çığlık yok. Ertesi gün bir daha alıyor, gece vakti yine gidiyor çığlığa bakıyor. Yine bir şey yok. Ertesi gün bir daha artık dayanamıyor, 'ben bekleyeceğim burada, hangi mezarlıktan bu çığlık geliyor bakacağız' diyor. En son bir gidiyor, bir bakıyor ki Adile Naşit'in mezarı. Hani bizim evimizin annesi vardı ya, küçükken öyle yutturdular. Evimizin tonton annesi dediler" şeklinde konuştu.

KEMAL SUNAL'I "MASON" İLAN ETTİ

Adile Naşit'ten sonra Kemal Sunal'ı da "Mason" ilan eden şahı, "Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye'nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal'ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit'i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam'da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni" ifadelerini kullandı.

ADİLE NAŞİT'İN YEĞENİ DE DAVA AÇIYOR

Türk sinemasının kalbinde özel bir yere sahip olan Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Naşit Özcan'da halasına yapılan hakaretlere kayıtsız kalmayarak şahıs hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.