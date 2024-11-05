Keltepe Kayak Merkezi Karla Kaplandı

KARABÜK'ün kayak merkezi Keltepe, yağan karla beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karabük'ün 2 bin rakımlı kayak merkezi Keltepe'de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Meteorolojik verilerek göre kar yağışının bölgede devam etmesi bekleniyor. Kayak merkezinde sezonun ise aralık ayında açılması planlanıyor.