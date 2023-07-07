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Kediyi görüntüleme cihazıyla tespit ettiler İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Kediyi görüntüleme cihazıyla tespit ettiler İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel tuvaletinin gider borusunda mahsur kalan yavru kedi, görüntüleme cihazı yardımıyla kurtarıldı. Olay, Bodrum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otel odasının tuvalet gider borusundan yavru kedi sesi geldiği duyuldu. Durumun fark eden otel yetkilileri itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri otele gitti. Klozeti söken ekipler, görüntüleme cihazı yardımıyla ilk önce yavru kedinin yerini tespit etti. Ekipleri uzun uğraşı sayesinde yeri tespit edilen yavru kedi, sağlıklı şekilde kurtarılarak otel yetkililerine teslim edildi.

Kediyi görüntüleme cihazıyla tespit ettiler

İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel tuvaletinin gider borusunda mahsur kalan yavru kedi, görüntüleme cihazı yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Bodrum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otel odasının tuvalet gider borusundan yavru kedi sesi geldiği duyuldu. Durumun fark eden otel yetkilileri itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri otele gitti. Klozeti söken ekipler, görüntüleme cihazı yardımıyla ilk önce yavru kedinin yerini tespit etti. Ekipleri uzun uğraşı sayesinde yeri tespit edilen yavru kedi, sağlıklı şekilde kurtarılarak otel yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Yaşam

Yaşam Haberler

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