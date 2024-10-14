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Kedinin Saldırısında Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kedinin Saldırısında Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 81 yaşındaki Kadriye O., sokakta kavga eden bir kedi ile köpeği ayırmaya çalışırken kedi tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kadriye O. (81), köpekle kavga ederken ayırmak istediği kedinin saldırısında yaralandı.

Olay sabah saatlerinde, kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkala gitmek için evinden çıkan Kadriye O., sokakta kavga eden kedi ile köpeği ayırmak istedi. Ancak bu sırada kedi, köpeği bırakıp kadına saldırdı. Sağ elinden yaralanan Kadriye O.'nun yardımına çevredekiler koştu. Kadriye O., özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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