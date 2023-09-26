Eskişehir'de ahırda bağlı olan arkadaşı buzağıyı sürekli ziyaret eden kedinin halleri görenleri gülümsetti.

Kedi ile buzağının dostluğundan renkli görüntüler

Bağlı olan arkadaşı buzağıyı sürekli ziyaret eden kedinin halleri gülümsetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ahırda bağlı olan arkadaşı buzağıyı neredeyse her gün ziyaret eden kedinin halleri görenleri gülümsetti.

Odunpazarı İlçesi Karapazar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Sefa Bünül'ün kedisi ve buzağısının dostluğu göze çarptı. Hayvanların sahibinin kaydettiği görüntülerde Garip isimli kedi, Haydar isimli buzağının yem yediği yere geliyor. Akbaş cinsi buzağı seçimli kediyi önce kokluyor. Daha sonra Haydar, Garip isimli buzağıyı yalıyor. Bu durumdan mutlu olduğu görülen kedi, dakikalarca buzağının yanından ayrılmıyor. Günün belli saatlerinde bağlı olan Haydar'ı ahırda düzenli olarak ziyaret eden Garip, dışarıya salındığı zamanda ise birlikte oynuyorlar. Buzağı ve kedinin sevimli dostluğu izleyenleri gülümsetti.