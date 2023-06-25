Keçiören'de ' Ordu Tanıtım Günleri' etkinliği renkli anlara sahne oldu

ANKARA - Keçiören'de, ' Ordu Tanıtım Günleri' çerçevesinde Kalaba Kent Meydanı'nda fındık kırma yarışması düzenledi. Renkli anlara sahne olan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Keçiören Kalaba Kent Meydanı'nda 22 Haziran'da başlayan ' Ordu Tanıtım Günleri' devam ediyor. Ordu'nun yöresel lezzetlerini tadabilme imkanı yakalan vatandaşlar, fındık kırma yarışmasında da birinci olabilmek için kıyasıya yarıştılar. Fındık kırma yarışmasının yanı sıra alanda sandalye kapmaca ve yumurta taşıma oyunları oynandı. Tanıtım günleri 25 Haziran Pazar günü Zerrin Naycı'nın konseriyle sona erecek.