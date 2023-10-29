Keçiören'de, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında seğmen, mehteran ve havai fişek gösterileri düzenlendi.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde çok sayıda kişinin katılımıyla Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesinden belediye önüne kadar meşaleli kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Korteji Kalaba Kent Meydanı'nda bekleyen halk Türk bayrağı ve alkışlarla karşıladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

Altınok şunları kaydetti:

"Ne güzel bir manzara var Keçiören'de. Milli Mücadele'nin merkezinden, Keçiören'den, Ankara'dan selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Türk milletini Anadolu'dan atmak isteyenler bunu başaramadı. İngiliz mandası olmak istemeyen yiğit bir ses, korkusuz bir ses, bir elinde silah bir elinde darağacı ile Milli Mücadele'yi başlattı. Milyonlarca şehidimizin kanıyla bir Türk vatanı doğdu."

Protokol konuşmalarının ardından etkinlik kapsamında, seymen, mehteran ve havai fişek gösterisi düzenlendi.