Keçiören'de çıkan yangında 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri hayatını kaybetti.

Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'ndeki Sinan Apartmanı'nın Kot 1'de bulunan dairesinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimse yokken çıkan yangını, komşuları fark edip itfaiyeye haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü, 4 itfaiyeci dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı. İtfaiyecilerden 1'i müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.