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Keçiören'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangın kontrol altına alındı. Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Ankara'da ağaçlık alan alev alev yandı

ANKARA - Ankara Keçiören'de ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, Keçiören'in Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kaan Taşkın - Yaşam

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