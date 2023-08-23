Keçiören'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangın kontrol altına alındı. Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.