Keçiören Belediyesi Türk Mutfağı Haftası'nda birinci oldu

Keçiören Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası Ankara etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada birinci oldu. Keçiören Belediyesi, gastronomi şölenine ilçenin yöresel lezzetleri Osmanlı şerbeti, höşmerim, Ankara usulü tandır ile katılım sağlamıştı.

Keçiören Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası Ankara etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada birincilik elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24-27 Mayıs'ta Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası Ankara etkinliklerinde düzenlenen yarışmada 2 bin 80 puan alarak birinci oldu.

Keçiören Belediyesi, gastronomi şölenine ilçenin yöresel lezzetleri Osmanlı şerbeti, höşmerim, Ankara usulü tandır ile katılım sağlamıştı.

Etkinliklerde, Başkent'in tüm ilçelerinin kendilerine özgü zengin ve köklü gastronomi kültürü sergilenirken, kurulan organik pazarda ise yerel üreticilerin doğal ve geleneksel yöntemlerle ürettiği ürünler satışa sunulmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Mutfağı Haftası Ankara etkinliklerinde Keçiören'i birinciliğe taşıyan aşçılara ve çalışanlara teşekkür ederek, etkinliğin Türk mutfağının ve Ankara mutfağının tanıtılmasında önemli olduğunu kaydetti.