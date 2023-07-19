Keçiören Belediyesi Şehit Ailelerine Gezi ve Yemek Düzenledi

Keçiören Belediyesi, ilçede yaşayan şehit ailelerine yönelik gezi ve yemek düzenledi.

Keçiören Belediyesi tarafından şehit aileleri için Türk Dünyası Meydanı, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Alanı, gül ve lavanta bahçelerine geziler düzenledi. Daha sonra Estergon Türk Kültür Merkezi'nde aileler öğle yemeği yedi. 155 şehit ailesinin yer aldığı yemeğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Başkan Altınok, şehitlerin şefaat hakkı olduğunu belirterek, "Rabbim şehitlerimizin şefaatine bizi nail ve layık eylesin. Rabbim bir şehidimize 66 tane şefaat hakkı vermiş. Allah bunların şefaatine layık eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Hepinizi hürmetle ve saygıyla selamlıyorum" dedi. - ANKARA