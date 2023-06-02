Keçiören Belediyesi'nden Dünya Süt Günü'nde farkındalık etkinliği

Keçiören Belediyesi, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla farkındalık programı düzenledi. Belediye, ilçedeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda bulunan çeşmeden süt akıttı ve süt tüketiminin sağlık için önemine vurgu yaptı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da etkinliğe katıldı ve çocuklara düzenli şekilde süt tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Keçiören Belediyesi, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla farkındalık programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, ilçedeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda bulunan çeşmeden süt akıttı. Süt tüketiminin sağlık için önemine vurgu yapılan etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, Türkiye'de okullarda ilk süt dağıtan belediyenin Keçiören Belediyesi olduğunu belirterek, "1994 yılında Türkiye'de ilk defa çocuklara süt veren belediye biz olduk, sonra Milli Eğitim Bakanlığımız vermeye başladı. Daha sonra bazı belediyeler de örnek aldı. Çocuklarımızın gelişiminde süt önemli." ifadelerini kullandı.

Çeşmeden akan sütten vatandaşlara ikram eden Altınok, çocuklara da düzenli şekilde süt tüketmeleri tavsiyesinde bulundu. ?