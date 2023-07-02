Keçiören Belediyesi Kurban Bayramı'nda Çocuklara Ücretsiz Eğlence Merkezi Sundu

Keçiören Belediyesi bünyesinde bulunan deniz dünyası, doğal yaşam parkı, çocuk lunaparkı, teleferik ve Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, Kurban Bayramı süresince çocukların ücretsiz eğlence merkezi oldu. Keçiören'de yaşayan ve ilçe dışından gelen aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Belediye Başkanı Turgut Altınok, bayram boyunca tesislere rekor düzeyde ziyaretçi geldiğini belirterek, çocukların Keçiören'i tercih etmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Keçiören Belediyesi bünyesinde Kurban Bayramı boyunca hizmet veren deniz dünyası, doğal yaşam parkı, çocuk lunaparkı, teleferik ve Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti çocukların ücretsiz eğlence merkezi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören'de yaşayan ve ilçe dışından gelen aileler, çocukları ile keyifli anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyelerince çocuklara yönelik ücretsiz hizmet veren tesislere bayram boyunca rekor düzeyde ziyaretçi geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bayram boyunca Keçiören'in ve Ankara'nın birçok noktasından ailelerimiz çocuklarıyla birlikte gelerek ücretsiz eğlencenin keyfini çıkardılar. Çocuk lunaparkı, deniz dünyası, doğal yaşam parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi onlarca tesisimiz binlerce çocuğumuzu ağırladı. Çocuklarımızın, eğlence durağı olarak Keçiören'i tercih etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti."