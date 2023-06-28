Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi'nde Kurban Bayramı Kutlaması

Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural'ın katılımıyla Kurban Bayramı'nı eğlenerek kutladı. Yaşlılar, bayramlaşma programında yemeklerini yedikten sonra müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Altınok ve Dural, huzurevi sakinlerine hediyeler takdim ederek bayramlarını kutladı.

Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri, Kurban Bayramı'nı eğlenerek kutladı.

Huzurevinde, Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok ile Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural'ın katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda yaşlılar, kendilerine ikram edilen yemekleri yedikten sonra müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

Altınok ile Dural, sohbet edip taleplerini dinledikleri huzurevi sakinlerine hediyeler takdim etti, bayramlarını kutladı.

Etkinlikte konuşan Altınok, Kurban Bayramı'na eriştiren Allah'a şükretti ve bayramı huzurevi sakinleriyle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Huzurevinin yapımında emeği olan Gülgen Dural'a teşekkür eden Altınok, hayatta en önemli hususun, kişinin kazandırdığı eserler olduğunu söyledi.

Huzurevi sakinlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Altınok, bayramın hayır ve güzelliklere vesile olması temennisinde bulundu.