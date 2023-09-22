Ankara'nın Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi'nde konser coşkusu yaşandı.

Belediye ve Keçiören Muhtarlar Derneği tarafından Gönül Köşkü Huzurevi'nde düzenlenen konserde Aşağı Eğlence Mahalle Korosu sahne alarak huzurevi sakinlerine eğlenceyle dolu bir akşam yaşattı. Şarkı ve türküler eşliğinde ortaya konan müzik ziyafeti için koro şefine ve koroya teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Muhtarlar Derneğimizin katkılarıyla düzenlediğimiz konserimizde ana ve babalarımıza eğlenceli bir akşam yaşattık. Yürek ve gönül pasını silen ezgilerle hem eğlendiler hem hüzünlendiler. Yaşlılarımıza yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerimiz devam edecek. Belediyemiz ana ve babalarımızın dualarıyla bereketleniyor. Böylesine güzel bir eğlencenin düzenlenmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Konserde yaşlılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. - ANKARA