Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi'nden sinema etkinliği

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Danışma Merkezi, özel bireylere yönelik sinema etkinliği düzenledi. İlçedeki bir AVM'nin sinema salonuna götürülen engelliler patlamış mısır eşliğinde film keyfini doyasıya yaşadı.

Engelli özel bireylerin sosyal hayata katılımını arıtmak için birçok etkinlik düzenlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Engellilerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onlara daha keyifli bir hayat sunmak için Belediyemiz tarafından yapılan hizmetler 1994'te başlamıştır. Bu tarihten itibaren büyük emeklerle hizmetlerimizi geliştirerek 'Engelsiz Keçiören, engelsiz yaşam ' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Bizim için bir engellimizin gönlü tüm dünyadan daha zengindir. Hepsi başımızın tacıdır. Onlara gönülden destek veren engelli ailelerimiz de başımızın tacıdır." dedi.

Filmin ardından öze bireyler belediyeye ait otobüsle tek tek evlerine bırakıldı. - ANKARA