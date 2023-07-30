Keçiören Belediyesi 2023 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenledi

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ücretsiz sünnet hizmeti, bu yıl 2023 çocuk için gerçekleştirildi. Şölen kapsamında çocuklar ve aileleri eğlenceli etkinliklerle bir araya geldi.

Keçiören Belediyesi tarafından "2023 Yılında 2023 Çocuk İçin Sünnet" sloganı ile 2023 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl verilen ücretsiz sünnet hizmeti bu yıl da "2023 Yılında 2023 Çocuk İçin Sünnet" sloganıyla gerçekleştirilerek, 2023 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet çocukları için ilçedeki Fatih Stadı'nda şölen düzenlendi. Birbirinden güzel ezgilerin seslendirildiği konserler, çocuklar için eğlenceli oyun stantları ve çeşitli sahne oyunlarının yer aldığı şölende çocuklar ve aileler doyasıya eğlendi. Sünnet şölenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı konuşmada sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik ederek, "Çocuklarımızın sünnetinin gerçekleştirilmesinde emek veren tüm doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. 2023 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bu sene Ankara'da en çok sünnet yaptıran belediye yine Keçiören Belediyesidir. Türkiye'de ilk defa bunu biz başlattık 1994 yılında. Sünnet şölenleri sonradan yayılmaya devam etti. Hijyenik ve sağlıklı ve ortamda uzman cerrahlarımız tarafından sünnet işlemlerini gerçekleştirdik. Sünnet olan her bir çocuğumuzu ve ailelerimizi tebrik ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

İlçede çocukların ve gençlerin vakit geçireceği birçok eser ve hizmeti hayata geçirdiklerini de dile getiren Altınok, "Keçiörenli çocuklarımız çok şanslı. Ankara'mızın her yerinden insanlar çocuklarını alıp Keçiören'e gezmeye getiriyorlar. Cumhuriyet Kulemizi inşallah bir aksilik olmazsa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında, Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açacağız. Muhteşem bir eser. Cumhuriyet Kulemizde çocuklar ve gençler için bir bilim merkezi ve uzay terası var. Yaptığımız her işte çocuklarımızı düşünüyoruz. Çocuk Eğitim Merkezlerimiz, kreşlerimizle hizmet veriyoruz. Ankara'nın en güzel kreşleri Keçiören Belediyesine ait kütüphanelerimiz var. Onuncu kütüphanemizi açtık. İnşaatları devam eden kreş ve kütüphanelerimiz de var. Aileler çocukları ile Keçiören'de sabahtan akşama kadar vakit geçirebiliyorlar. Benim çocukluğumda bunlar yoktu. Biz Gençlik Parkı'na ya da Kuğulu Park'a gidiyorduk. Sevgili çocuklar sizler için çok şey yaptık" diye konuştu.

Konuşmasın ardından Başkan Altınok, çocuklarla ve ailelerle hatıra fotoğraf çektirdi. - ANKARA