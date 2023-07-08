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Keban Göldere köyünde Elif Hatun Camisi açıldı

Keban Göldere köyünde Elif Hatun Camisi açıldı

Yaşam Haberleri

Keban ilçesinde Göldere köyünde hayırsever iş insanı Hadi Turan ve vatandaşların yardımıyla yapımı tamamlanan Elif Hatun Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi. İl Müftüsü Hasan Üstündağ, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve köylülerin katılımıyla ibadete açılan cami, camilerin önemine vurgu yapılan bir konuşma ile açıldı. Göldere köyü Muhtarı Hüseyin Turan da caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Keban ilçesinde Göldere köyünde yapımı tamamlanan Elif Hatun Camisi'nin açılışı yapıldı.

Göldere köyünde hayırsever iş insanı Hadi Turan ve vatandaşların yardımıyla yapımı tamamlanan Elif Hatun Camisi, İl Müftüsü Hasan Üstündağ, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Müftüsü Zafer Güneş, İl Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve köylülerin katılımıyla ibadete açıldı.

İl Müftüsü Üstündağ, yaptığı konuşmada, camilerin önemine değindi.

Göldere köyü Muhtarı Hüseyin Turan da caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Yaşam

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