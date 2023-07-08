Keban Göldere köyünde Elif Hatun Camisi açıldı

Keban ilçesinde Göldere köyünde hayırsever iş insanı Hadi Turan ve vatandaşların yardımıyla yapımı tamamlanan Elif Hatun Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi. İl Müftüsü Hasan Üstündağ, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve köylülerin katılımıyla ibadete açılan cami, camilerin önemine vurgu yapılan bir konuşma ile açıldı. Göldere köyü Muhtarı Hüseyin Turan da caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.