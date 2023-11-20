Kdz. Ereğli'de Fırtına ve Yağışlı Hava Tahribatı

Kdz. Ereğli'de etkili olan fırtına ve yağışlı havanın neden olduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Dükkanlar su altında kaldı, sahil bandı harabeye döndü, evlerin çatısı uçtu ve ağaçlar devrildi. Belediye Başkanı 600 personeli sahada görevlendirdi.

Kdz. Ereğli'de etkili olan fırtına ve yağışlı havanın neden olduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Pençes deresinin taşması sonucu çarşı merkezindeki tüm dükkanları su bastı, sahil bandı harabeye döndü, çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaraların sarılması için 600 personeli sahada görevlendirdi. Tüm ilçede felaketin izleri silinmeye çalışılıyor.

Kdz. Ereğli, tarihinin en büyük doğal felaketini yaşadı. Pazar günü etkili olan fırtına ve yağışlı havanın etkileri gün ağardıktan sonra korkutucu boyutlara ulaştığı görüldü.

Pençes deresinin taşması sonucu çarşı merkezindeki dükkanların giriş ve alt katlarını su bastı, sahil bandı harabeye döndü. Kentin 31 mahallesinde bir çok evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, yollardaki enerji nakil hatları koptu, trafik lambaları yıkıldı.

Boyu zaman zaman 9 metreyi aşan dalgalar nedeniyle bir kuru yük gemisi Amfi Tiyatro yanında ikiye bölünerek karaya oturdu, askeri mendireğe çarpan geminin battığı içindeki 13 mürettebattan 1'nin cansız bedenine ulaşıldığı yetkililerce açıklandı.

BELEDİYE SEFERBER OLDU

Kötü hava koşullarının başladığı ilk saatlerde belediyeye gelerek kriz masası oluşturan ve sahadaki çalışmaları bizzat koordine eden Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İtfaiye ve Zabıta ile diğer birimlerden toplam 600 personeli yaraların sarılması için sahada görevlendirdi.

Bütün birimlerin sahada temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.