Kdz. Ereğli'de Eski Kaymakamlık Alanında Temizlik Çalışması Başlatıldı
Yaşam Haberleri
Kdz. Ereğli'de bulunan eski Kaymakamlık alanında Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Kaymakamlık binasının yıkılmasının ardından otopark alanı olarak kullanılan bölgede oluşan kötü görüntüye müdahale eden ekipler, bölgeyi tertemiz bir ortama kavuşturacaklarını ve ağaçları da budama işlemi yapacaklarını belirtti.
Kdz. Ereğli'de bulunan eski Kaymakamlık alanında Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce temizlik çalışması başlatıldı.
Kdz. Ereğli merkezinde bulunan eski Kaymakamlık alanı, kötü görüntüden arındırılıyor.
Kaymakamlık binasının yıkılmasının ardından otopark alanı olarak kullanılan bölgede oluşan kötü görüntüye, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya, bölgeyi tertemiz bir ortama kavuşturacaklarını ve ağaçlar da budama işlemi yapacaklarını söyledi.