Haberler ›› Yaşam ›› Kdz. Ereğli'de Eski Kaymakamlık Alanında Temizlik Çalışması Başlatıldı

Kdz. Ereğli'de Eski Kaymakamlık Alanında Temizlik Çalışması Başlatıldı

Kdz. Ereğli'de bulunan eski Kaymakamlık alanında Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Kaymakamlık binasının yıkılmasının ardından otopark alanı olarak kullanılan bölgede oluşan kötü görüntüye müdahale eden ekipler, bölgeyi tertemiz bir ortama kavuşturacaklarını ve ağaçları da budama işlemi yapacaklarını belirtti.