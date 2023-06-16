Kdz. Ereğli Belediyesi Sevgi ve Barış Plajı'nda Kumsal Temizliği Yaptı

Kdz. Ereğli Belediyesi, Mavi Bayraklı Sevgi ve Barış Plajı'nda sezon açılışı öncesi kumsal temizliği yaptı. Batı Karadeniz Bölgesi ve çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerin çekim merkezi olan Sevgi ve Barış Plajı'nda özel araçla kumsal temizliği yapıldı. Nadir olarak kullanılan kumsal temizleme aracıyla taşlar temizlendi, kumsal çıplak ayakla yürümek isteyenler için cam kırığı gibi kesici materyallerden arındırıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, yaz sezonu öncesi Sevgi ve Barış Plajı'nda kumsal temizliği yaptı. Mavi bayraklı plaj, özel araçla taşlardan temizlendi, cam kırığı gibi kesici materyallerden arındırıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Mavi Bayraklı Sevgi ve Barış Plajı'nda sezon açılışı öncesi kumsal temizliği yaptı. Batı Karadeniz Bölgesi ve çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerin çekim merkezi olan Sevgi ve Barış Plajı'nda özel araçla kumsal temizliği yapıldı. Nadir olarak kullanılan kumsal temizleme aracıyla taşlar temizlendi, kumsal çıplak ayakla yürümek isteyenler için cam kırığı gibi kesici materyallerden arındırıldı.