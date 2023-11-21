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Kdz. Ereğli Belediyesi Afetin İzlerini Temizliyor

21 Kasım 2023 16:21 , Son Güncelleme: 16:22 Yaşam Haberleri Abone Ol

Kdz. Ereğli Belediyesi, kentte yaşanan afetin ardından cadde ve sokakları temizlemek, molozları kaldırmak, yıkılan ağaçları kesmek ve çöken yerleri onarmak için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor.