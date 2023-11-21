Kdz. Ereğli Belediyesi Afetin İzlerini Temizliyor
Kdz. Ereğli Belediyesi, kentte yaşanan afetin ardından cadde ve sokakları temizlemek, molozları kaldırmak, yıkılan ağaçları kesmek ve çöken yerleri onarmak için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi, kentte afetin izlerini temizlemek için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklar yıkanıyor, molozlar kaldırılıyor, yıkılan ağaçlar kesiliyor, çöken yerler onarılıyor.
Pazar günü tarihinin en büyük afetini yaşayan Kdz. Ereğli'de yaralar sarılmaya çalışılıyor. Belediye ekipleri gece-gündüz temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Afetin özellikle çarşı merkezi ve sahil bandında verdiği büyük zarara karşı, Kdz. Ereğli Belediyesi'ne bağlı 600 personel ile iş makineleri 24 saat çalışmalarına devam ediyor.
Cadde ve sokaklar yıkanıyor, molozlar kaldırılıyor, yıkılan ağaçlar kesiliyor, çöken yerler onarılıyor.