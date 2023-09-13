Kazı alanında korkutan yangın

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Eskiyapar Kazı Alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Alaca ilesindeki, tarihi yerleşim yeri tespit edilen Eskiyapar Kazı Alanında otların bilinmeyen bir sebeple tutuşmasından yangın çıktı. Kazı alanından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alevlere teslim olan otlar ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin müdahalesi, yangının bölgede bulunan türbe ve evlere sıçramasını önledi.

(MMY-BÖ-MK-