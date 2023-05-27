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Kazada ölen polis memuru memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen polis memuru memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Ula İlçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli polis memuru Mustafa Pala memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Pala için Ayyıldız Camiinde cenaze namazı düzenlendi ve cenazesi Yukarı Tekke Sıra Mezarlığında toprağa verildi.

Muğla'nın Ula İlçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli polis memuru Mustafa Pala memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Pala için Ayyıldız Camiinde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, bazı protokol üyeleri ve Pala'nın yakınları katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Pala'nın cenazesi Yukarı Tekke Sıra Mezarlığında toprağa verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Muğla Sivas Ula Yaşam Haberler

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