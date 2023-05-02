Kazada hayatını kaybeden öğrenci için babasından duygulandıran mektup

Kazada hayatını kaybeden öğrenci Çağan Özgen Çelik için düzenlenen cenaze töreninde babası Mehmet Çelik, duygusal bir mektup okudu. Törene öğrenci arkadaşları ve öğretmenleri de katıldı.