Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Yozgat'ta dün trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki lise öğrencisi Nazik Nur İbiş son yolculuğuna uğurlandı. Kaza sonrası tutuklanan sürücü E.B. ise adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
YOZGAT - Yozgat'ta dün trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki lise öğrencisi Nazik Nur İbiş son yolculuğuna uğurlandı.
Yozgat'ta Cemil Çiçek Bulvarı'nda dün ehliyetsiz sürücü E.B.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise 2. sınıf öğrencisi Nazik Nur İbiş için Çapanoğlu Büyük Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İbiş'in cenazesi Sarıhacılı Mahallesi mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına İbiş'in yakınları, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, daire müdürleri, öğretmenler, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Sürücü tutuklandı
Kaza sonrası olay yerinden kaçtıktan sonra emniyet ekiplerince yakalanan sürücü E.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.