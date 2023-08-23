Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan bir kişi ise tedavi için Van'a sevk edildi.