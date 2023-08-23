Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan bir kişi ise tedavi için Van'a sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün otomobille kamyonetin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne Perişan Akçelik ve oğlu Cihan Akçelik, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Dün öğlen saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyündeki Kerem Ağa Köprüsü mevkiinde 34 PC 3426 plakalı Mercedes marka otomobille plakası öğrenilemeyen kamyonet kafa kafaya çarpışmış, kazada Perişan Akçelik, Adalet Safalı ve Cihan Akçelik hayatını kaybederken ve Erdal Safalı ise yaralanmıştı.
Kazada hayatını kaybeden Adalet Safalı'nın cenazesi ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Değerli köyünde toprağa verilirken, anne Perişan Akçelik ve oğlu Cihan Akçelik'in cenazeleri de Esendere beldesine bağlı Güvenli köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Kazada ağır yaralanan Av. Erdal Safalı ise Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Van'a sevk edildi.