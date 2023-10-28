Kaza yapan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Amasya'da hızla ilerlerken kontrolden çıkarak kaza yapan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yolda sürüklenen sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Kaza yapan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
AMASYA - Amasya'da hızla ilerlerken kontrolden çıkarak kaza yapan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yolda sürüklenen sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Kaza, Amasya merkez Helvacı Mahallesi Cezaevi kavşağı çıkışında meydana geldi. Tamer Köse'nin kullandığı 05 ET 855 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak yola savruldu. Kaskı başından çıkan Köse sürüklendi. Yerde hareketsiz halde yatan sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine gelen acil sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansa taşınan sürücü hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kazayı gören vatandaşlardan Gürkan Çelik, "Motosikletli önümüzde gidiyordu. Virajı alamayıp savrularak yere düştü" diye konuştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.