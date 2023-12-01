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Kaza sonucu hayatını kaybeden kardeşlerin mevlidinden döndükleri ortaya çıktı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerin, Batman'da yaşanan başka bir kazanın ardından döndükleri mevlitten geldikleri ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Kadri (36) ve Feyzi Gümüş (32) kardeşlerin, Batman'da devrilen hafriyat kamyonunun altında kalan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Mehmet'in (29) 40'ıncı gün mevlidinden döndüğü ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Of Mahallesi, Kara Köprü mevkisinde meydana geldi. Kadri Gümüş idaresindeki 35 AOU 491 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen seyir halindeki 08 ABE 445 plakalı saman yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada Kadri ve Feyzi Gümüş kardeşler, olay yerinde hayatını kaybetti. Gümüş kardeşlerin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ergani ilçesindeki aile kabristanında toprağa verildi.

KAZADA ÖLEN KARDEŞLERİNİN MEVLİDİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Kadri ve Feyzi Gümüş'ün, 22 Ekim'de Batman'da kardeşleri Mehmet'in kullandığı hafif ticari aracın sağa dönüşü sırasında üzerine devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği, kardeşlerinin 40'ıncı gün mevlidinden döndükleri sırada kaza geçirdiği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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