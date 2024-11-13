Kaza Kurbanı Fikriye Becerikli İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

'ANNEMİN DİZİNE YATMANIN HAYALİNİ KURARKEN TABUTUNA SARILDIM'

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin kafeye girdiği kazada hayatını kaybeden Fikriye Becerikli için öğle vakti Hanım Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye; Fikriye Becerikli'nin eşi Mehmet Becerikli, oğlu Ahmet Becerikli, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze, Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fikriye Becerikli'nin oğlu Ahmet Becerikli, "İsveç'te yaşıyorum ve haberi alır almaz Kuşadası'na geldim. Zaten anne ve baba hasreti çekiyorum. Annemin dizine yatmanın hayalini kurarken tabutuna sarıldım" dedi.

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın),