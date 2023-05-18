Kaz gölü eşsiz güzelliğiyle mest ediyor

TOKAT Baharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliğine kavuşan Kaz Gölü, eşsiz güzelliğiyle mest ediyor.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Kaz Gölü 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Karaleylek, ak leylek, angıt, alaca balıkçıl gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan Kaz Gölü 443 dekar alanda yer alıyor. Çevre iller ve Tokatlı vatandaşların uğrak noktası olan Kaz Gölü, baharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliğine kavuştu. Doğal güzelliğiyle insanları mest eden Kaz Gölü, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

"Kaz Gölü doğal güzelliğiyle insanları etkiliyor"

Kaz Gölünün çevre illerden ve Tokat'tan birçok ziyaretçi ağırladığını belirten Yunus Şahin, " Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Kaz Gölünde bulunmaktayız. Kaz Gölü doğal güzelliğiyle insanları etkiliyor. Buraya birçok kuş türü geliyor, burada ziyaretçi olarak bulunuyorlar. Aynı zamanda mesire alanı çalışmaları devam ediyor. Mesire alanı çalışmaları bittikten sonra burası ziyaretçi akınına uğrayacaktır. Bu göle Tokat ve çevre illerden ziyaretçi geliyor. İnsanlar mesafeye bakmadan buraya akın ediyor. Bu yıl yağmurlar fazla yağdı burada da çok az bile olsa su seviyesi artmış" dedi.