Kayseri Sarıoğlan'da Yeni Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıoğlan ilçesinde bulunan Çiftlik Mahallesi'ne yapılan kapalı yüzme havuzu hizmete açıldı. Havuzda 234 öğrenciye ve 91 yetişkine hizmet veriliyor.