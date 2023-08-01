Kayseri Sarıoğlan'da Yeni Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıoğlan ilçesinde bulunan Çiftlik Mahallesi'ne yapılan kapalı yüzme havuzu hizmete açıldı. Havuzda 234 öğrenciye ve 91 yetişkine hizmet veriliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesince Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'ne yapılan kapalı yüzme havuzu hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçeye ulaşımdan doğalgaza, eğitimden spora her alanda hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirtti.
Büyükkılıç, 900 metrekare inşaat alanına sahip havuzda 234 kız ve erkek öğrenciye, 91 yetişkine hizmet verildiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Yaşam