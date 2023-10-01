Kayseri Hal Esnafının Temizlik Talebine Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Yetişti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hal esnafının detaylı temizlik talebine cevap vererek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini görevlendirdi. Ekipler, hal alanını pırıl pırıl yapmak için genel temizlik ve köpüklü su ile temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de herkesin, her kesimin taleplerini dinleyerek, ihtiyaçlar istikametinde hizmetleri gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç'tan hal komplesinde detaylı temizlik talebinde bulunan hal esnafının yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Hal esnafını ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hal esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunmuştu. Gerçekleşen ziyarette hal esnafının taleplerini de dinleyerek not eden Büyükkılıç, esnafın faaliyetleri sonrasında oluşan kirliliğin giderilmesi için Büyükşehir ekiplerine talimat verdi.

Büyükşehir ekiplerinden, genel ve sonrasında köpüklü su ile temizlik

Başkan Büyükkılıç'ın talebi istikametinde önce genel temizlik ardından köpüklü su ile temizlik çalışmasını yerine getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arazöz, sokak süpürme aracı ve Büyükşehir görevlilerinin gayretleri ile hal alanını pırıl pırıl etti.

Büyükşehir ekipleri, karpuz, kavun, üzüm gibi şıralı meyvelerden oluşan zor ve inatçı kirlerin giderilmesi noktasında, hal esnafına destek oldu. - KAYSERİ