Kayseri'deki Hayvanat Bahçesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ziyaret Edilebilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesinin Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4. günü ücretsiz ziyaret edilebileceği bildirildi. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan hayvanat bahçesi, 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayvanat bahçesinin bayramın 2, 3 ve 4. günü ziyaretçilere ücretsiz olacağını duyurdu. Hayvanat bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.