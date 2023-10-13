Haberler ›› Yaşam ›› Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.