Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda 38 GA 405, 40 DV 877 ve 38 NF 009 plakalı otomobiller ile 38 ZR 771 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Kaynak: AA / Yaşam