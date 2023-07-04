Kayseri'de Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı 200 Bin Kişiyi Ağırladı

Kayseri'de bulunan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 200 bin kişiyi misafir etti. Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan mesire alanı, göleti, gölet kafesi, su fıskiyesi ve güzel manzarasıyla beğeni topladı. Vatandaşlar, aileleriyle birlikte hem bayramın yorgunluğunu attı hem de enerji depoladı. Mesire alanına gelen ziyaretçiler, Talas Belediyesine teşekkür etti.

Kayseri'de Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe belediyesinin kısa süre önce hizmete sunduğu mesire alanı Kurban Bayramı tatilinde ilk tercih edilen yerlerden oldu.

Göleti, gölet kafesi, su fıskiyesi ve manzarası ile beğenilen mesire alanı 9 günlük bayramda yaklaşık 200 bin kişiyi misafir etti.

Ailece gelen vatandaşlar hem bayramın yorgunluğunu attı hem enerji depoladı.

Mesire alanına torunlarıyla gelen Reyhan Varlı, Talas Belediyesine teşekkür etti.

Doğal gazlı ocaklarda ücretsiz etlerini pişiren Ramazan Özer ise ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini kaydetti.