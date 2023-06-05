Kayseri'de Zifte Yapışan Köpek Yavruları Kurtarıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde zifte yapışan iki köpek yavrusu, belediye personelince kurtarıldı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Sevimli Dostlar Ekibi, uzun uğraşlar sonucu yavru köpekleri kurtardı. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu, bakımlarının devam ettiği öğrenildi.