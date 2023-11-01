Kayseri'de yolcu midibüsü devrildi: 14 yaralı

Niğde kara yolunda midibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolunun 51'inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Doğan idaresindeki 50 UG 202 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada, midibüste bulunan 14 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)