Kayseri'de yatak ve baza fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'de bulunan bir yatak ve baza fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, yatak ve baza üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yaralandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43'üncü Cadde'de yatak ve baza üretilen fabrikada saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. Yangın sırasında içeride bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, yangını soğutma çalışmaları sürüyor.