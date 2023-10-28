Kayseri'de Yatak Baza Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kayseri OSB'de bulunan bir yatak baza fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kayseri'de yatak baza üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışıyor.
Kayseri OSB 43. Cadde üzerinde bulunan yatak baza üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam