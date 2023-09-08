Kayseri'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan bir kadın, evinde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından hareketsiz şekilde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.