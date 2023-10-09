Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşlı çiftin kaldığı evin mutfağında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda komşu ve oğlu dumandan etkilendi.

Kayseri'de yaşlı çiftin evinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşlı çiftin kaldığı evin mutfağında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi İhya Caddesi'nde üç katlı apartmanın ikinci katında ikamet eden A.Ş. (77) ve G.Ş. (75) çiftinin mutfağında ocak üzerinde unutulan yağın alev alması üzerine yangın çıktı.

Dumanların apartmanı sarması sonucu komşu U.Ç. ile oğlu O.Ç. daireye girerek yaşlı çifti dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen U.Ç. ile O.Ç. hastanede tedavi altına alındı. Yangından yara alamadan kurtulan yaşlı çiftin ise olay yerinde sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldı.