Kayseri'de Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde yamaç paraşütünün rüzgar nedeniyle düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yamaç paraşütünün rüzgar nedeniyle düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalanan Pilot Zeynep K. ile öğrenci Ayşe U., rüzgarın etkisiyle düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alana düşen 2 kadın, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ