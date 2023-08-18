Kayseri'de traktör kazası: Çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde traktör ile römork arasında sıkışan çocuk yaşamını yitirdi. Hayriye Mahallesi'nde M.L.Z. (15), römorku traktöre takmaya çalışırken arada sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.L.Z, ambulansla kaldırıldığı Sivas Şarkışla Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.