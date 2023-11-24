Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
D.C.Ş. (23) yönetimindeki 38 D 5573 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Niğde kara yolu Kaytaş mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan M.E.Ş. (24) hayatını kaybetti. Sürücü ile M.İ. ve E.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.E.Ş'nin cenazesi incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam