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Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, otomobil ile tır çarpıştı ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişi belirlenirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.