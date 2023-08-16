Kayseri'de Torpil Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

KAYSERİ'de boş araziye atılan torpil nedeniyle çıkan, yandaki müstakil ev ile bahçesine sıçrayan yangın, 2 saatte söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Güneşli Sokak'taki boş arazide, saat 12.00 sıralarında çocuklar tarafından atılan torpil nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, arazinin yanındaki müstakil ev ile bahçesine sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.